Wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy, złe wieści dla PSL

Na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 43 proc. respondentów. To wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Drugie miejsce w badaniu zajmuje Koalicja Obywatelska, którą popiera 29 proc. badanych (jest to spadek o 1 pkt. proc.). Ostatnie miejsce na podium zajmuje natomiast Lewica, na którą chce głosować 11 proc. ankietowanych.

Próg wyborczy przekracza jeszcze tylko Konfederacja. Sojusz narodowców i Korwin-Mikkego wspiera 8 proc. uczestników sondażu (wynik bez zmian). Do Sejmu nie dostałaby się natomiast Koalicja Polska (PSL + Kukiz'15), którą popiera 4 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.). 5 proc. ankietowanych zaznaczyło opcję "inne ugrupowanie".

Z kolei frekwencja wyniosłaby 64 proc. Sondaż na zlecenie wpolityce.pl przeprowadziła agencja Social Changes.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 7-10 sierpnia 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1078 osób.



