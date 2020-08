Szef CKE: Część pytań z jęz. polskiego będzie znana przed egzaminem. "A może zlikwidujmy szkoły i rozdawajmy dyplomy?"

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna 74 proc. tegorocznych maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To oznacza, że 26 proc. nie poradziło sobie z zadaniami maturalnymi w tym roku. Jednocześnie 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, będą mogli poprawić egzamin we wrześniu.

Choć egzamin z języka polskiego co roku wypada podobnie, to CKE chce wprowadzić w nim zmiany.

– Między innymi będzie jawna pula pytań, które mogą pojawić się na egzaminie ustnym. Planujemy, żeby maturzyści losowali dwa zagadnienia. I jedno będzie z tej puli publicznej. To będą zadania dotyczące lektur – chcemy w ten sposób jasno zakomunikować, że nie da się zdać matury, nie znając lektur. Drugie pytanie będzie już, tak jak teraz, zupełnie nowe – poinformował szef CKE.

Pomysł nie spodobał się części komentatorów.

"Co zrobić żeby wyniki egzaminów maturalnych były lepsze? Można a) podnieść poziom nauczania, b) (znowu) obniżyć poziom egzaminu albo c) ujawnić przed egzaminem część pytań. Co wybrano?

– Na nowej maturze część pytań z j.polskiego będzie znana przed egzaminem - M.Smolik, dyr CKE" – napisał na Twitterze Tomasz Rożek.

"A może zlikwidujmy szkoły i rozdawajmy dyplomy? Tylko kto je będzie produkował w społeczeństwie debili?" – zastanawiał się Cezary Krysztopa.

"Może dojdzie do takich czasów, kiedy wraz z aktem urodzenia będą wydawać świadectwa dojrzałości?" – czytamy w innym komentarzu.

