RMF FM: Będą nowe ograniczenia. Rząd zdecyduje o zmianach

Według doniesień reportera radia, chodzi przede wszystkim o ograniczenie uczestników wesel i imprez rodzinnych. Prawdopodobnie nie zapadnie decyzja o zakazie ich organizacji, ale to właśnie podczas takich spotkań dochodzi obecnie najczęściej do zakażenia koronawirusem. Jak ustaliło RMF FM, w resorcie zdrowia mowa jest o tym, by ograniczyć ich liczebność – do 100 lub nawet tylko 50 gości na terytorium całego kraju, niezależnie od stref.

"Zastanawiamy się właśnie nad ograniczeniem imprez rodzinnych, ale to musimy poddać wnikliwej analizie, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą" – mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodaje, że resort czeka na najnowsze dane, by do końca tygodnia przygotować ewentualne zmiany.

Jak zaznacza RMF FM, po odejściu Łukasza Szumowskiego i Janusza Cieszyńskiego w Ministerstwie Zdrowia forsowany jest teraz ostrzejszy kurs, co poniesie za sobą bardziej radykalne decyzje ws. walki z koronawirusem. Nowy minister, choć nie otrzymał jeszcze oficjalnie nominacji, rozpoczyna właśnie rozmowy m.in z Głównym Inspektorem Sanitarnym w tej sprawie.

