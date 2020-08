Flaga ISIS na profilu polityka PO. Sprawę bada ABW

Najprawdopodobniej doszło do włamania hakerów na konto posła PO. Sprawę bada opolska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

– Gdy byłem na urlopie, ktoś włamał się na moje facebookowe konto. Skontaktowało się ze mną ABW, miałem tam dziś rozmowę, również na policji – powiedział polityk w rozmowie z portalem interia.pl.

Śledczy rozważają trzy możliwe wersje wydarzeń. Pierwsza to ta, że na konto polityka włamał się początkujący haker, który chciał przetestować swoje umiejętności. Druga to atak zorganizowanej grupy, która może wykradać hasła np. do kont w serwisach bankowości internetowej. Wreszcie trzecia zakłada, że włamanie było akcją polityczną mającą skompromitować polityka.

– O sprawie dowiedziałem się tuż przed wylotem na wakacje, przed wejściem do samolotu. Nagle zacząłem dostawać mnóstwo powiadomień, smsów. Ktoś pytał, czy wstąpiłem do ISIS, ktoś mówił, że miałem włamanie. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Gdy wylądowałem dostałem pełną informację od swoich współpracowników, że doszło do włamania na moje konto na Facebooku – relacjonuje Kostuś.

– Nikogo nie podejrzewam. Odkąd od czasu do czasu zacząłem występować w TVP Info, to skala hejtu jest niesamowita. Do tego jednak trzeba się przyzwyczaić. Wrogów nie mam. Nie mam też politycznych tropów, ale od tego są odpowiednie organy, żeby to sprawdzić – dodał poseł.

Kostuś należy do polsko-egipskiej grupy parlamentarnej, parlamentarnego zespołu ds. Afryki oraz komisji ds. kontroli państwowej.

