Kwaśniewski o LGBT w Polsce: Dziś są pobicia, niebawem mogą być zgony

Były prezydent był pytany o sytuację środowisk LGBT w Polsce. Odniósł się m.in. do słów polityków obozu rządzącego, którzy mówią o "ideologii LGBT".

– To jest zjawisko niezwykle niebezpieczne i powszechnie znane, zarówno w polityce, jak i w życiu społecznym. To jest jak z dżinem wypuszczonym z butelki: wypuścić łatwo, a wepchać z powrotem już nie – ocenił Kwaśniewski.

Jego zdaniem "każde działanie, które stygmatyzuje jakieś grupy społeczne, kończy się nienawiścią i zagrożeniem dla tych ludzi". – Ci, którzy taką kampanię nienawiści prowadzą ponoszą za to ogromną odpowiedzialność – dodał.

Według Kwaśniewskiego osoby LGBT są w niebezpieczeństwie. – Te wydarzenia wkrótce mogą doprowadzić do tragedii. Dziś to są pobicia, a niebawem mogą być wręcz zgony – stwierdził. Dodał, że "Ziobro i ludzie, którzy w to grają, muszą sobie zdawać z tego sprawę i o tym trzeba głośno mówić".

– Władza, która idzie w stronę siania nienawiści, jest po prostu władzą nieodpowiedzialną, wręcz zbrodniczą – przekonywał w radiu były prezydent.

