Kaczyński na wakacjach. Brudziński publikuje zdjęcia

"Kiedyś trzeba było iść z karabinem na barykady, teraz...". Wilk: Nie ma w tej chwili w Polsce...

"To od początku wyłącznie chamski, demoralizujący socjal polityczno-korupcyjny - służący jedynie utrzymaniu się u władzy tym, którzy rzucili go ludowi" – tak program "Rodzina 500 Plus" ocenił Jacek Wilk. Polityk Konfederacji podkreślił,...