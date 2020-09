81 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Uroczystości na Westerplatte

Główna część uroczystości rozpoczęła się pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża o godz. 4.45. Jak co roku, w tym szczególnym momencie, włączone zostały syreny alarmowe. Następnie żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn, a szef MON powitał uczestników uroczystości.

– Westerplatte to miejsce szczególne i wyjątkowe. Spotykamy się tu w roku szczególnym, w roku stulecia Wiktorii 1920. Dziś przywracamy powagę tego miejsca. Podkreślamy, że dzielność żołnierzy Wojska Polskiego jest legendarna – mówiła szef MON Mariusz Błaszczak, na początku uroczystości.

W trakcie uroczystości szczególnym momentem było zapalenie Znicza Pokoleń przez m.in. kombatantów, harcerzy, weteranów i żołnierzy. W tym momencie po raz pierwszy zabrzmiał skomponowany przez Wojsko Polskie, specjalnie z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Marsz Bohaterów Westerplatte.

Następnie żołnierze odczytali Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców Ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim.

"To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy"

– 81 lat temu wybuchła II wojna światowa, wybuchła przeciw Polsce na skutek ataku hitlerowskich Niemiec. Tutaj na Westerplatte zaatakowano polskich żołnierzy. W Wieluniu niemieccy lotnicy zrzucili bomby na śpiące miasto. Czcimy dziś pamięć naszych poprzedników – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.

– To miejsce jest wielkim symbolem bohaterstwa żołnierzy, ale dla całego świata jest też przestrogą co oznacza imperializm, brutalna polityka prowadząca do wojny – mówił dalej prezydent.

– Ostrzeżeniem, aby taka sytuacja i takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły, te które pociągnęły za sobą tragedie narodów. Miliony ludzi, którzy polegli lub zostali zamordowani, pociągnęły za sobą Holokaust – podkreślił Duda.

Po okolicznościowych przemówieniach, uroczystości zakończyła wspólna modlitwa oraz ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

