Dobra wiadomość dla bezrobotnych. Od dziś zmiany w przepisach dot. zasiłku

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej podwyższyło zasiłek dla bezrobotnych. Od 1 września wynosi on 1200 złotych brutto. Zmianę w prawie przyniosła ustawa o dodatku solidarnościowym, która weszła w życie w drugiej połowie czerwca.

Kwota świadczenia wzrosła z 881 złotych do 1200 złotych miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Z kolei w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku kwota, jaką otrzymają bezrobotni będzie wyniosła 942,30 złotych miesięcznie. Pełna wysokość świadczenia przysługuje bezrobotnym, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. W przypadku, gdy jest on niższy niż 5 lat, zasiłek wynosi 80 procent pełnej wysokości. Z kolei dla pracowników ze stażem w wysokości 20 lat i więcej zasiłek dla bezrobotnych wynosi 120 procent pełnej wysokości.

Jak zaznacza minister Marlena Maląg, świadczenie w znowelizowanej wysokości będzie dostępne dla wszystkich bezrobotnych, nie tylko nowo zarejestrowanych. – Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Warto przypomnieć, że podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych wiąże sie z podwyższeniem innych świadczeń, których wysokość jest uzależniona od wartości zasiłku. Chodzi tu m.in. o stypendium przysługujące w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatek aktywizacyjny czy świadczenie integracyjne dla uczestników Centrów Integracji Społecznej.

