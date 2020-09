Dom Gribojedowa

"To szkodzi partii, reformom i naszej misji". Czarnek zaskakuje: Uważam to za skandal

To coś, co nie powinno mieć miejsca. Szkodzi partii, reformom i naszej misji – ocenił poseł PiS Przemysław Czarnek. To reakcja na doniesienia o nepotyzmie w szeregach jego ugrupowania.