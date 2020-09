Z TVN24 do TVP Info. Kolejny dziennikarz zmienia stację

Apologia katolickiego kapłaństwa

KS. PRZEMYSŁAW ARTEMIUK | Istotą kapłaństwa jest sprawowanie kultu. To on jednoznacznie definiuje posługę kapłanów. Wystarczy sięgnąć do wczesnej tradycji Kościoła, aby odnaleźć potwierdzenie tej tezy. Tak też czyni Benedykt XVI w „Z...