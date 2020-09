Nadciągają burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia

Alert pierwszego stopnia IMGW wydał dla woj. podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i części woj. dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

W czasie burz synoptycy prognozują opady do 30 mm. Wiatr powieje miejscami do 90 km/h. Może spaść też grad.

Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód dla woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

W sobotę od północnego zachodu w głąb kraju wędrował będzie front z opadami deszczu. Po południu od Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie burze, lokalnie z gradem i deszczem do 30 mm. Temperatura od 16 stopni Celsjusza na północy Polski do 28 na południu.

Po południu i wieczorem w pasie od Podlasia po Śląsk mogą wystąpić burze z opadami do 20 mm, miejscami do 35 mm i porywami wiatru do 70-80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Możliwy jest grad do 3 cm, a z mniejszym prawdopodobieństwem trąba powietrzna.