Zapomniany pucz

Ekspert o proteście w Warszawie: To nie są żadni ekolodzy

Mamy do czynienia z ekologią przez małe "e", bardzo silnie nacechowaną ideologicznie i polityczne. To tłumaczy, dlaczego ci sami ludzie nie protestują przeciwko zrzucaniu ścieków do Wisły – mówi DoRzeczy.pl Jacek Podgórski, dyrektor...