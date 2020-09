Gozdyra kontra Sośnierz. "Jeśli ktoś jest mały, to należy go kopnąć?"

– W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie – ogłosił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

„Zwierzęta nie są obywatelami”

Odnosząc się do projektu PiS, dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra zapytała jednego z gości w programie „Debata dnia” – posła Konfederacji Dobromira Sośnierza – o podejście tego ugrupowania do kwestii zakazu hodowli.

– Czego wy tak zaciekle bronicie? Jest to branża bardzo wąska, która uciekła do Polski ze względu na to, że zamknięto te historie w innych krajach, zatrudniani są ludzie spoza Polski, podatki płacone są marniutkie – mówiła Gozdyra. – Dlaczego utrwalacie legendę, że to jest jakaś wielka gałąź polskiego rolnictwa? – pytała dziennikarka.

– Jeśli ktoś jest mały, to należy go kopnąć? – odpowiedział jej poseł Konfederacji. – Nikt nie chce kopać – sprostowała Gozdyra.

– No chce pani – przekonywał Sośnierz, czym wywołał śmiech dziennikarki.

– Dlaczego mamy nie bronić małego, tylko tych dużych koncernów – mówił dalej Sośnierza.

Dziennikarka zwróciła wówczas uwagę, że jeśli Konfederacja chce bronić „małych” to powinna zacząć od najmniejszych, czyli zwierząt zamkniętych w klatkach.

– Zwierzęta nie są obywatelami, nie są ludźmi, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy bronić zwierząt przeciwko ludziom – mówił Sośnierz. – To odwrotnie, powinniśmy bronić ludzi przeciwko zwierzętom, albo przeciwko lewicy – dodał.

Czytaj także:

Kto stworzył "Piątka dla zwierząt"? Dworczyk: Według mojej wiedzy...Czytaj także:

Warzecha krytycznie o propozycji PiS: Okaże się, że hodowanie zwierząt na mięso też jest złe