Macron zaskoczył. Nagle zaczął mówić w innym języku

W środę w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z premierami Danii i Grenlandii. Przywódcy rozmawiali podczas roboczego lunchu na temat m.in. wyzwań dla bezpieczeństwa w rejonie Arktyki oraz możliwości wsparcia przez Francję, a także całą Unię Europejską rozwoju gospodarczego i społecznego Grenlandii.

Prezydent Francji w pewnym momencie przed kamerami zaczął mówić w języku grenlandzkim, co media odczytują jako gest solidarności z Danią i Grenlandią. – Grenlandia nie jest na sprzedaż i nie można jej po prostu przejąć – powiedział Emmanuel Macron dodając, że "o jej przyszłości decydują wyłącznie tamtejsi mieszkańcy".

Macron i Trump "dogadywali" Grenlandię poza kamerami?

Przywódca Francji jest jednym z tych europejskich liderów, którzy ostro sprzeciwiają się zakusom prezydenta USA w kwestii grenlandii. Donald Trump ponownie rozpętał polityczną burzę wokół Grenlandii. Znów wykorzystał w tym celu swoje media społecznościowe. W serii kontrowersyjnych wpisów na Truth Social nie tylko publikował przerobione grafiki sugerujące amerykańskie roszczenia terytorialne, ale też ujawnił prywatną wiadomość od Emmanuela Macrona. Treść SMS-a rzuca nowe światło na możliwe zakulisowe ustalenia między przywódcami.

Trump poinformował, że odbył bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na temat Grenlandii. Podkreślił przy tym, że wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego i światowego oraz że "nie ma mowy o odwrocie". Największe poruszenie wywołał jednak opublikowany przez Trumpa SMS od prezydenta Francji. Macron miał napisać: "Mój przyjacielu, jesteśmy w pełni zgodni w sprawie Syrii. Możemy zrobić wielkie rzeczy w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii". W wiadomości pojawia się też propozycja spotkania po Davos w Paryżu – z udziałem m.in. Ukraińców, Duńczyków, Syryjczyków i Rosjan – oraz zaproszenie Trumpa na kolację. Agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do Pałacu Elizejskiego, podała, że treść SMS-a opublikowanego przez Trumpa jest autentyczna.

Trump dorzucił do swojego wpisu dwie grafiki. Na jednej z nich mapa Ukrainy została podmieniona na mapę, gdzie Kanada, Grenlandia i Wenezuela wyglądają jak część USA. Druga, najprawdopodobniej wygenerowana przez AI, pokazuje Trumpa w towarzystwie J.D. Vance’a i Marco Rubio obok tabliczki opisującej Grenlandię jako amerykańskie terytorium od 2026 r.

