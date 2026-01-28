Podejrzenie prania pieniędzy. Niemiecki bank pod lupą prokuratury

Działania prowadzone są w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia prania brudnych pieniędzy oraz możliwego naruszenia obowiązków sprawozdawczych przez instytucję finansową.

Śledztwo bez formalnych zarzutów

Jak informują tygodnik "Der Spiegel" oraz agencja dpa, do siedziby banku we Frankfurcie weszło około 30 funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), działających na polecenie prokuratury. Celem przeszukań było zabezpieczenie dokumentów i danych związanych z podejrzanymi transakcjami finansowymi.

Prokuratura poinformowała, że postępowanie prowadzone jest przeciwko dotychczas nieznanym osobom odpowiedzialnym oraz pracownikom Deutsche Banku. Na obecnym etapie nikomu nie postawiono zarzutów. Śledczy badają, czy bank w odpowiednim czasie zgłaszał podejrzane transakcje, do czego zobowiązują niemieckie i unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Według ustaleń mediów dochodzenie dotyczy relacji Deutsche Banku z zagranicznymi spółkami, które mogły wykorzystywać rachunki bankowe do transferu środków o niejasnym pochodzeniu.

Wątek Romana Abramowicza

Źródła cytowane przez "Der Spiegel" oraz Euronews wskazują, że część analizowanych transakcji może mieć związek z firmami powiązanymi z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem. Abramowicz od marca 2022 roku objęty jest sankcjami Unii Europejskiej w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Prokuratura nie potwierdziła jednak oficjalnie, czy śledztwo dotyczy bezpośrednio samego oligarchy ani z jakiego okresu pochodzą badane transakcje.

Agencje AP i dpa przypominają, że nie jest to pierwszy raz, gdy Deutsche Bank znajduje się pod lupą organów nadzoru w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. W kwietniu 2022 roku śledczy przeprowadzili rewizję w centrali banku, a niemiecki nadzór finansowy wyznaczył specjalnego pełnomocnika do monitorowania działań instytucji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Deutsche Bank potwierdził jedynie, że w jego siedzibach prowadzone są czynności procesowe, i zapewnił o pełnej współpracy z organami ścigania. Bank odmówił komentarza na temat szczegółów sprawy, powołując się na trwające postępowanie. Śledztwo pozostaje w toku, a organy ścigania nie wykluczają dalszych działań.

Czytaj też:

Oligarchowie Kremla pozywają Europę. Chodzi o miliardy euro