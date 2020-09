Głośno o wakacjach Szumowskiego. Były minister odpowiada

Pod koniec sierpnia "Super Express" opublikował zdjęcia Szumowskiego zrobione na jachcie w Morro Jable na Fuerteventurze, należącej do Hiszpanii wyspie na Oceanie Atlantyckim. Gazeta zarzuciła politykowi hipokryzję, wskazując, że jako minister zdrowia sam odradzał Polakom podróży za granicę ze względu na pandemię koronawirusa.

O pobyt na wakacjach Szumowski był pytany w czwartek w RMF FM. – To nawet nie Hiszpania. Spędziłem na morzu ok. 10 dni z jedną osobą. Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie – powiedział. – Okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne. Ale wakacje się udały – dodał.

Jak przekonywał Szumowski, jacht, na którym wypoczywał, nie był luksusowy, jak sugerowały tabloidy. – Bardzo dzielna jednostka, świetnie sobie radzi w dużych falach i w dużym wietrze. Ma raptem 12 metrów, dwie kajuty i 20 lat – powiedział.

Pytany, kiedy wraca do pracy, były minister tłumaczył, że jest posłem Prawa i Sprawiedliwości i pozostaje w klubie. – Zawodowym posłem nie będę. Będę pracował w instytucie, w klinice jako lekarz – dodał.

Dopytywany, czy zamierza zrezygnować z zasiadania w Sejmie wcześniej, Szumowski zaprzeczył. – Do końca kadencji jestem posłem. Będę mógł się skupić bardziej na moim okręgu. Do tej pory jako minister, szczególnie w okresie koronawirusa, swoje poselskie obowiązki, wizyty w regionie, rozmowy z ludźmi, mocno zaniedbałem – przyznał.

