Bortniczuk o oburzającej produkcji Netflixa: Propagowanie pedofilii. Obrzydliwe!

Film opowiada historię 11-letniej Amy, która dołącza do szkolnego zespołu tanecznego Cuties. Fabuła skupia się na odkrywaniu przez dziewczynkę jej kobiecości, co wzbudza gniew jej matki, która wyznaje konserwatywne wartości. Film otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance.

Po zapowiedzi filmu w sieci pojawiły się oskarżenia o seksualizację dzieci. 11-letnie aktorki mają w filmie tańczyć tzw. twerk, czyli taniec o zabarwieniu erotycznym. Również sam plakat promujący film spotkał się z oburzeniem internautów. Widać na nim dziewczynki w wyzywających pozach.

Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk określił produkcję Netflixa jeszcze mocniej. Jego zdaniem to "propagowanie pedofilii". Poseł skomentował w ten sposób na Twitterze klip, na którym widać tańczące 11-letnie aktorki.

"Co to ma być Netflix? Nie od wczoraj nachalnie propagujcie LGBT, ale to już jest propagowanie pedofilii.Obrzydliwe!" – napisał Bortniczuk.

