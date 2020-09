Róża Thun szydzi z zaproszenia na mszę świętą. "Ciekawy zwyczaj"

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski z PiS zaprosił polityków na uroczystą mszę świętą do bazyliki katedralnej w Kielcach. Nabożeństwo w intencji rolników zostało odprawione 13 września o godzinie 9.30. Każdy z polityków otrzymał oficjalne pismo z zaproszeniem. Jedno z nich zostało wysłane do Róży Thun.

Europosłanka KO zakpiła z gestu marszałka. W swoim wpisie na Twitterze nazywa taki zwyczaj "ciekawym" i pyta, czy zapraszający sam odprawi nabożeństwo i czy będzie podczas niego spowiadał.

"Dziękuję za zaproszenie. Ciekawy zwyczaj. Marszałek zaprasza na mszę. Hmmm.... Nasuwają się pytania: czy sam odprawi? A może teraz marszałkowie również obejmują probostwa? Czy do spowiedzi też zaprosi?" – napisała Róża Thun.

Wpis Thun skomentował również Maciej Lasek. Poseł PO zamieścił screen wiadomości, jaką parlamentarzyści otrzymali od posła PiS Przemysława Czarnka. Prosi on adresatów o zapoznanie się z treścią litanii do błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Lasek ocenił to jako "nową świecką tradycję".

