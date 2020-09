"Nie jestem fanem, kłamco". Ostre słowa pod adresem Barta Staszewskiego

Bart Staszewski zasłynął rozwieszaniem tabliczek „Strefa wolna od LGBT” przy wjeździe do miast, co wywołało wiele komentarzy oraz ściągnęło na Polskę falę krytyki (chociaż Staszewski wieszał znaki nielegalnie i nie były one inicjatywą władz).

Ubiegłej nocy aktywista „pochwalił się” nowym fanem w mediach społecznościowych – Kamilem Starczykiem.

Starczyk pisze dla serwisu wpolskimmiescie.pl, w mediach społecznościowych nie ukrywa że jest homoseksualistą, jednak niewiele łączy go ze środowiskiem LGBT. W ostatnich dniach wiele razy krytykował działania tego środowiska, zwracając uwagę na agresywne zachowanie jego przedstawicieli.

„Muszę się pochwalić, że mam takiego słodkiego fana – Kamil Starczyk. Komentuje prawie każdy mój wpis. To początkujący aktywista LGBT. Właśnie zakłada swój własny, prawicowy ruch! Działaj Starczyk! DZIAŁAJ!!!” – żartuje Staszewski na Twitterze.

„Nie jestem fanem, kłamco - kłamiesz, gdy oddychasz. Pod każdym wpisem będę wytykał to jak nienawidzisz Polski, manipulujesz faktami i szkodzisz homoseksualistom, robiąc sobie z podsycania homofobicznych nastrojów sposób na zarobek” – odpowiedział działaczowi Starczyk.

