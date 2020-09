Artystyczne oblicze Krystyny Pawłowicz. Jej obraz trafił na aukcję

Hołownia wysłał list do Kaczyńskiego. Dlaczego? "Bo państwo to on"

Szymon Hołownia wysłał do Jarosława Kaczyńskiego list z prośbą o interwencję w ważnej sprawie. Dlaczego akurat do prezesa PiS? "To on przecież faktycznie jest dziś w Polsce prezydentem, premierem, Radą Ministrów, telewizją, prokuraturą"...