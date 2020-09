"Wcześniej samobójstwo popełnił jej brat". Nowe informacje ws. śmierci policjantki i jej syna

W lesie nieopodal Środy Wielkopolskiej odnaleziono ciało 30-letniej policjantki Sylwii N. i jej 9-letniego syna Wiktora. Kobieta była poszukiwana od wtorkowego poranka. Zaniepokojenie wzbudził fakt, że tego dnia nie stawiła się do pracy. Jak wynika z pierwszych ustaleń, prawdopodobnie doszło do rozszerzonego samobójstwa. Policjantka miała najpierw zastrzelić syna, później sama odebrać sobie życie.

Jak poinformował w rozmowie z "Super Expressem" Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, biegły wykluczył udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Jak wyjaśnił, u ofiar stwierdzono urazy czaszkowo-mózgowe.

"W małym Sulęcinku pod Środą Wielkopolską nikt nie może zrozumieć tej tragedii" – pisze tabloid. Cytowana przez dziennik Stanisława S., babcia Wiktora, matka jego ojca, mówi że w weekend nic nie zwiastowało tragedii. – Jeszcze w niedzielę widziałam mojego wnuczka, był taki zadowolony. Nie mogę tego pojąć – wyznaje wyraźnie poruszona kobieta. – Rozmawiałam z Sylwią w niedzielę, gdy odbierała Wiktora ode mnie. Była taka jak zawsze…– dodaje z płaczem.

"Super Express" dotrał do informacji z prywatnego życia policjantki. Wynika z nich, że samotnie wychowywała syna. Ojciec Wiktora niedawno wyszedł z więzienia, jednak para rozstała się jeszcze przed jego skazaniem. To jednak nie wszystko, co udało się ustalić. "W rodzinnej wiosce policjantki wszyscy mówią o tym, że kilka lat temu w tajemniczych okolicznościach samobójstwo popełnił jej brat. Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Kobieta bardzo przeżyła tamto wydarzenie" – czytamy.

Dziś ma odbyć się sekcja zwłok policjantki i jej syna.

