Dworczyk: Taki rząd nie ma szans funkcjonować do końca kadencji

Szef Kancelarii Premiera stwierdził, że decyzje zapadną w najbliższych dniach, kiedy zbierze się kierownictwo partii.

– W tej chwili rozmów koalicyjnych nie ma. Kierownictwo polityczne PiS podejmie decyzje co do przyszłości naszej formacji, formacji Zjednoczonej Prawicy. My oczywiście chcielibyśmy, aby Zjednoczona Prawica miała cały czas większość w Sejmie, aby była odpowiedzialna za tworzenie rządu, natomiast postępowanie naszych koalicjantów doprowadziło do takiej właśnie sytuacji – ocenił Dworczyk.

Jak zaznaczał, rząd mniejszościowy może być jedynie tymczasowym rozwiązaniem.

– Dzisiaj rząd mniejszościowy to jedna z opcji. Realna opcja. Czy do tego dojdzie, zależy od kierownictwa PiS. Taki rząd mniejszościowy nie ma szans funkcjonować do końca kadencji, więc najprawdopodobniej wiązałoby się to ze skróceniem kadencji Sejmu i przyspieszonymi wyborami –stwierdził szef KPRM.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w czwartek, że ze względu na postawę koalicjantów PiS zawiesza negocjacje prowadzone w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zapowiedział też możliwość samodzielnego startu w przyspieszonych wyborach parlamentarnych.

