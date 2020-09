Jakubiak twierdzi, że Winnicki chciał go zniszczyć. "Rozesłał SMS-a"

Marek Jakubiak przypomniał, że starał się doprowadzić do porozumienia między Pawłem Kukizem i Ruchem Narodowym oraz Januszem Korwin-Mikkem: "Gdyby do tego doszło, mielibyśmy dużo większy klub w Sejmie poprzedniej kadencji – nie 40, ale 60 posłów. A to by znaczyło, że cała polityka ostatnich lat wyglądałaby inaczej, bo PiS nie zdobyłoby samodzielnej większości, musiałoby zawiązać z nami koalicję i uwzględniać nasze racje". "Niestety, Kukiz i Korwin-Mikke nie doszli do porozumienia. (…) Ich egocentryzm wziął górę" – mówi polityk.

Odnosząc się do wyborów prezydenckich i prawyborów, jakie przeprowadziła Konfederacja, Jakubiak powiedział: "Sama idea prawyborów mi się podobała, ale wiedziałem, że to była ustawka narodowców. Oni są najbardziej zdyscyplinowani, wozili swoich sympatyków autobusami ba głosowania. Korwin dał się ograć jak dziecko. A przeciwko mnie zorganizowali hejt. Winnicki jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozesłał do narodowców esemesa: „Niszczymy Jakubiaka“. Potem się tego wyparł, ale ja wiem, że to poszło w teren".

"To jest bardzo cyniczne środowisko. Gdyby dzisiaj Konfederacja dostała propozycję wejścia do rządu, to nie mam wątpliwości, że by to wzięła, mimo iż krytykuje wszystko, co robi PiS" – krytykuje ostro były poseł.

"Marek Jakubiak kłamie" – odpowiedział krótko Robert Winnicki za pośrednictwem Twittera.

