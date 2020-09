Ciężkie życie gwiazdy

Zwykły, tani, z drogerii, żaden ekskluzywny. Fanki nie uwierzyły, że taka gwiazda jak Rozenek na co dzień używa taniego szamponu, co zdenerwowało celebrytkę. – Jezu, dziewczyny. Przecież ja oprócz pracy mam normalne życie, w którym to życiu sama myję sobie głowę, używając normalnych szamponów. Tu nie Hollywood – odpowiedziała poirytowana. „Już to widzę, jak używasz taniego szamponu, nosząc na ręce zegarek za 75 tysięcy” – wytknęła jej jedna z fanek. – Na czymś trzeba zaoszczędzić, a zegarek kosztował 125 – odpowiedziała złośliwie Rozenek. Mimo jej zapewnień internauci nie dali się przekonać. „Na pewno ktoś uwierzy, że pani używa szampon drogeryjny” – napisała kolejna fanka. – I jeszcze mnie noszą i przeżuwają za mnie jedzenie – odparła wyraźnie wkurzona Małgorzata. I niech ktoś nas przekona, że życie gwiazdy jest lekkie i przyjemne!