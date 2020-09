Dworczyk: Kaczyński w rządzie? Cieszyłbym się z tego

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy wygląda na zażegnany. Efektem negocjacji ma być wejście do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w randze wicepremiera. Kaczyński ma zostać szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować resort sprawiedliwości, MON oraz MSWiA.

Szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył w radiowej Jedynce, że cieszyłby się z takiego rozwiązania. – Obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie miałaby charakter stabilizujący i wtedy można byłoby liczyć na większą refleksję naszych koalicjantów – ocenił.

Według ministra "potrzebne jest stworzenie nadzoru w sferze bezpieczeństwa, na co wskazywały wszelkiego rodzaju ćwiczenia NATO". – Kaczyński, jako najbardziej doświadczony polityk, byłby świetną osobą, żeby pokierować tym obszarem – dodał.

Zdaniem Dworczyka współpraca prezesa PiS z premierem Mateuszem Morawieckim w ramach Rady Ministrów wytworzyłaby pozytywną energię. – Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim dobrze ze sobą współdziałają i się lubią – powiedział.

Jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna", Kaczyński ma wejść do rządu m.in. po to, by mieć bezpośrednią kontrolę nad działaniami Zbigniewa Ziobry.

