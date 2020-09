Macierewicz: Potwierdzono kurs i cel

– To, co jest najistotniejsze z punktu widzenia państwa polskiego, obywateli, a także sytuacji międzynarodowej, to to, że na pewno przez najbliższe trzy lata będzie trwał rząd Zjednoczonej Prawicy. To zostało dziś jasno powiedziane – powiedział w PR24 były szef MON.

Jak zauważył, najważniejsze, że kurs, który został obrany przez kolejne wybory, że Polska ma być chrześcijańska, niepodległa, ma opierać się na wartościach narodowych i rozwijać gospodarczo tak, by być silnym czynnikiem Trójmorza, został dziś potwierdzony.

– Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu ma przełomowe znaczenie z punktu widzenia struktury działania i jest związane ze skalą wyzwań stojących przed Polską. Wymaga to zaangażowania prezesa rządzącej partii. Chodzi o jednolitość działania i konsekwencję – stwierdził marszałek senior. Jak podkreślił, wszyscy liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy zadeklarowali, że przynajmniej przez najbliższe trzy lata, rząd będzie trwały.

Jest porozumienie

Podczas specjalnej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podpisanie porozumienia między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy.

Podczas ogłoszenia zawarcia porozumienia byli obecni trzej liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro oraz premier Mateusz Morawiecki. Jako pierwszy głos zabrał Jarosław Kaczyński.

– Proszę państwa mamy dla państwa radosną wiadomość. Bardzo się cieszymy. Zostało zawarte porozumienie. Za chwilę będzie ono podpisane. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii – powiedział prezes PiS.

– Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że będą do lata dobrze wykorzystane dla Polski. Z całą pewnością wszystko, co będzie możliwe do zrobienia dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela, będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją – dodał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podziękował koalicjantom i dodał, że bardzo cieszy go zawarcie porozumienia. – Przed nami dobra przyszłość – zakończył prezes PiS.

Czytaj także:

Polacy ocenili pracę ZiobryCzytaj także:

Thun walczy o odzyskanie wzroku. I przestrzega innych