Ozdoba: Temperatura sporu była zbyt duża. Liczę na nowe otwarcie

Damian Cygan: W sobotę podpisano umowę koalicyjną, choć jeszcze kilka dni temu Zjednoczona Prawica była w poważnym kryzysie. Co spowodowało, że mamy punkt zwrotny?

Jacek Ozdoba: Nie znam szczegółów tej umowy, natomiast mogę powiedzieć, że najważniejsze to realizacja zobowiązań wobec wyborców z 2015 i 2019 roku oraz utrzymanie formuły Zjednoczonej Prawicy. Bo to Polacy zdecydowali, że samodzielnie powinna rządzić prawica.

Czy Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w nowym rządzie?

Tak, zgodnie z ustaleniami minister Ziobro zostaje na stanowisku.

Ile resortów przypadnie Solidarnej Polsce?

To jest informacja, której powinien udzielić ktoś z liderów Zjednoczonej Prawicy. Niewłaściwe byłoby, żebym wychodził przed szereg, więc niestety nie mogę na to pytanie odpowiedzieć.

Jak Solidarna Polska ocenia plan wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu w randze wicepremiera?

Prezes Kaczyński to polityk o absolutnie niepodważalnej pozycji i autorytecie. Jego obecność w rządzie będzie dobra dla Polski. Sądzę, że wszyscy w obozie Zjednoczonej Prawicy cieszą się z tego faktu, jeśli oczywiście ta zapowiedź się potwierdzi.

Krytycy tej koncepcji uważają, że wejście prezesa Kaczyńskiego do rządu osłabi pozycję premiera Mateusza Morawieckiego.

Nie interpretowałbym tego w taki sposób. Sądzę, że Jarosław Kaczyński ma i tak najistotniejszą pozycję w całym obozie, jest prezesem największego ugrupowania tworzącego ZP. Zatem nie oceniam tego w kategoriach, czy ktoś kogoś będzie osłabiał, czy nie. Uważam, że to dobre i słuszne rozwiązanie. Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, to jako poseł będę zadowolony. To dobre dla Polski.

Jakie jest stanowisko Solidarnej Polski w sprawie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy covidowej, zwanej "bezkarnościową"?

Jeśli chodzi o ustawę covidową, to ten temat nie jest na razie priorytetowy. Trzeba oczywiście zastanowić się nad formułą tych przepisów, choć już wiemy, że nie będą one w pierwotnym brzmieniu. Natomiast co do ustawy o zwierzętach, to czekamy na poprawki Senatu i dopiero wtedy będziemy wiedzieli, jaki jest jej ostateczny kształt.

W ostatnich dniach padło sporo mocnych słów. Ważni politycy PiS, jak choćby Ryszard Terlecki, mówili publicznie o "byłych koalicjantach". Czy po tym wszystkim da się normalnie przejść do porządku dziennego? Jak ta współpraca będzie teraz wyglądała?

Jestem reprezentantem Solidarnej Polski i jak pan zapewne obserwuje politykę, to ze strony mojej partii nie było mocnych wypowiedzi pod adresem naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. Temperatura sporu politycznego była zbyt duża. Mam nadzieję, że teraz będzie niższa i że unikniemy tego typu sformułowań. Liczę, że sobotnie wydarzenie w postaci podpisania umowy koalicyjnej zakończy etap ewentualnych nieporozumień. Musimy wspólnie działać. Liczę na nowe otwarcie. Tak jak mówił minister Ziobro: "Czas pokazał, a czas się nie myli, że te pięć lat, które za nami, to dobre lata dla Polski". Dlatego musimy dalej wspólnie pracować.