Dwaj trenerzy i 21 piłkarzy zakażonych. Wirus zdziesiątkował Pogoń Szczecin

W Pogoni Szczecin 21 piłkarzy, dwóch trenerów, cztery osoby ze sztabu szkoleniowego i trzech pracowników administracyjnych ma pozytywny wynik barania na koronawirusa – informuje Polskie Radio 24. Nieoficjalne informacje o kilku zakażonych zawodnikach pierwszego zespołu pojawiły się w sobotę.

Odwołany został sobotni trening drużynowy, zarządzono indywidualne zajęcia w domach. Na badania wymazowe skierowano kilkudziesięcioosobową grupę piłkarzy, członków sztabu oraz pracowników, którzy w ostatnich dniach mieli bądź mogli mieć bliski kontakt z chorymi.

Wałdze klubu zapewniają, że do zakażeń dzos mimo stosowania się do zaleceń komisji medycznej, a także wdrażania własnych działań profilaktycznych, jak dodatkowe serie badań dla pracowników, specjalne zasady bezpieczeństwa w budynku klubowym czy powrót zdecydowanej większości kadr administracyjnych do trybu pracy zdalnej. W tej chwili Pogoń Szczecin czeka na dalsze decyzje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, którym będzie musiał się podporządkować.

