Ponowne zamknięcie szkół? Szef MEN zabrał głos

Ostatnie dni to wyraźny wzrost zachorowań za koronawirusa. Czy to oznacza, że konieczny będzie kolejny lock-down, w tym ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych?

Obecnie w większości placówek lekcje odbywają się według harmonogramu, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło wprowadzić duże zmiany w funkcjonowaniu szkół. Chodzi o skrócenie lekcji z 45 minut do zaledwie pół godziny.

Minister edukacji poinformował na antenie Polskiego Radia 24, że "wzrasta w niewielkim na szczęście stopniu liczba szkół, które muszą przechodzić na kształcenie na odległość". – To ciągle margines wszystkich placówek w Polsce. To ciągle poniżej 1 proc. – powiedział Dariusz Piontkowski. – Zakładamy, że szkoły będą przechodzić na kształcenie na odległość tylko na krótki okres, na 1-2 tygodnie czyli tyle, ile potrzeba na kwarantannę. Po tym czasie uczniowie powinni wrócić do tradycyjnych, stacjonarnych zajęć. Nie ma powodu, żeby zamykać wszystkie szkoły w Polsce – zapewnia szef MEN.

Gość PR24 zwrócił uwagę na racjonalności działań MEN, umiejętność dostosowania ich do rzeczywistych zagrożeń. Przypomniał sytuację z września br., gdzie wywierana była presja na Ministerstwie Edukacji Narodowej, aby rok szkolny przesunąć o dwa tygodnie.

– Były nawoływania, żebyśmy przesunęli o dwa tygodnie moment rozpoczęcia roku szkolnego, bo miała nas czekać fala zachorowań. Nic takiego nie nastąpiło. Wytrzymaliśmy moment nacisku psychologicznego – podkreślał szef MEN.

Czytaj także:

"Nie chciałem tego robić, ale muszę". Szefernaker zdradził "tajemnicę Zjednoczonej Prawicy"Czytaj także:

"Strach niestety odebrał rozum wielu osobom". Dr Chazan o obostrzeniach związanych z epidemią