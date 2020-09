"Wesoło nie jest". Ziemkiewicz o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy

– Przesilenie w Zjednoczonej Prawicy. PiS kontra Solidarna Polska. Porozumienie, jak to Porozumienie, jest za a nawet przeciw. Co z tego wynika? Co tam się działo? Osobiście uważam, że wesoło nie jest – mówi Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

W najnowszym numerze "Do Rzeczy" sytuacją w obozie Zjednoczonej Prawicy zajęli się Piotr Semka, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Gociek oraz Łukasz Warzecha. – I znów wszyscy cofnęli się znad przepaści. Z trudem, ale schowali do kieszeni urazy i wzajemne podejrzenia. Wizja nowych wyborów zadziałała jak zimny prysznic – zauważa Piotr Semka w artykule „Negocjacje znad krawędzi”. –Czy Jarosław Kaczyński wciąż jeszcze jest niepodzielnym władcą swojej formacji – zastanawia się Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Gwiazda «Naczelnika »zaczyna gasnąć”. – Ten kryzys musiał nadejść. Żeby go zażegnać, Jarosław Kaczyński wybrał rozwiązanie doraźnie korzystne, ale

o trudnych do obliczenia skutkach odłożonych w czasie – pisze Piotr Gociek w artykule „Rekonstrukcja. Dramat

W Zjednoczonej Prawicy nie jest spokojnie, ponieważ relacje mają tam – inaczej niż w zachodnich organizacjach partyjnych – naturę personalną. Dokąd to zaprowadzi obóz władzy? – pyta Łukasz Warzecha w tekście „Nieuniknione spięcie".

