"Reszta to szczegóły personalne". Saryusz-Wolski o sytuacji w ZP

Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali wczoraj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej nową umowę koalicyjną, co zakończyło spór w obozie rządzącym. – Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski – prezes PiS.

O sytuację na polskiej scenie politycznej był pytany europoseł PIS Jacek Saryusz-Wolski. – Zjednoczona Prawica wychodzi z tego sporu wzmocniona, z oczyszczoną atmosferą i z konsolidacją programową. Reszta to szczegóły personalne – podkreślał.

Pytany o wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu, europoseł odparł, że "jeżeli najważniejszy polityk jest w składzie rządu, to ten rząd będzie wzmocniony".

Gościem programu był również wiceprezes PSL Dariusz Klimczak. – Rząd najbardziej wzmacniają sukcesy, a ten w ostatnim czasie ich nie ma. Widzimy potężny konflikt w obszarze górnictwa, kłopoty samorządowców, mamy ogromny deficyt. To są realne problemy, których nie da się przykryć jednym podpisem – mówił polityk.

Jest nowa umowa koalicyjna

Podczas sobotniej konferencji prasowej liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali porozumienie kończące kryzys w obozie rządowym. Politycy podkreślili, że to dobra informacja zarówno dla ich ugrupowań, jak i całej Polski.

Jako pierwszy głos zabrał lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziękował on koalicjantom za dojście do porozumienia i zapewnił, że Zjednoczona Prawica będzie nadal dążyła do poprawy jakości życia Polaków. Następnie głos zabrał Jarosław Gowin.

– Siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm, a równocześnie siłą naszego obozu jest wewnętrza jedność, którą dzisiaj potwierdzamy. Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego rządowego programu na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów. Dzięki temu rząd będzie z całą pewnością funkcjonował sprawniej – stwierdził lider Porozumienia.

Gowin wskazał również, że zgoda między koalicjantami jest niezbędna. Polska wkracza bowiem w trudny czas wyzwań.

– Przed Polską są ogromne wyzwania: pandemia i idący za nią kryzys gospodarczy. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy musieli stawiać czoła i jednemu negatywnemu zjawisku i drugiemu. Dlatego porozumienie obozu Zjednoczonej Prawicy i podpisanie umowy koalicyjnej to fakt dobry z punktu widzenia nie tylko naszego obozu – powiedział.

PiS z większością w Sejmie, jedna z partii na granicy progu wyborczego

"Nie chciałem tego robić, ale muszę". Szefernaker zdradził "tajemnicę Zjednoczonej Prawicy"