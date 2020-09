Niemiecki kardynał widzi nadzieję w Polakach. "Rozszyfrują ideologię LGBT"

Kardynał odniósł się tym samym do listu 50 ambasadorów skierowanego do polskich władz, w którym dyplomaci domagają się tolerancji i uznania praw osób LGBT. Hierarcha wskazał, że, choć aktywiści ideologii LGBT stają się coraz bardziej agresywni, to jednak zasługują oni na opiekę, troskę i szacunek.

– Czym innym jest zaś tak zwana ideologia LGBT, która nie polega na tym, aby stać przy tych ludziach i okazywać im solidarność. Im chodzi właściwie tylko o to, by relatywizować i ostatecznie zniszczyć małżeństwo i rodzinę. Polacy są zbyt inteligentni, by ideologia LGBT utrwaliła się w Polsce – stwierdził kardynał.

Rozszyfrować ideologię LGBT

Duchowny szczególnie mocno podkreślił, że ma nadzieję, iż, tak jak w czasach II wojny światowej Polacy przyczynili się do złamania szyfrów Enigmy, tak polscy teologowie „rozszyfrują ten fałszywie zaszyfrowany, niebezpieczny system, i powiedzą jednoznaczne ‘tak’ małżeństwu mężczyzny i kobiety, rodzinie złożonej z ojca, matki i dzieci – dzieci, które mieszkają razem z własnymi rodzicami i mają do tego prawo”.

Kontynuując ten wątek, kardynał podkreślił jak wielkie niebezpieczeństwo stoi za traktowaniem dzieci jako "zabawki". – Nie są one jakimś przedmiotem pożądania danej osoby lub grupy osób, które chcą teraz posiadać dziecko jak zabawkę. Dzieci nie są obiektem subiektywnych życzeń i manipulacji, ale są one podarowane rodzicom i przyjmowane przez nich, poczęte i urodzone przez rodziców. Dzieci są darem, darem od Boga dla rodziców, którzy mają szczególne znaczenie dla swych własnych dzieci – powiedział.

– Dlatego nie należy na tę agresję reagować agresją, ale trzeba postępować tak klarownie jak, Jezus wtedy, gdy został uderzony przed najwyższą radą. Jezus powiedział wówczas w pełni swojego Boskiego majestatu do tego złego człowieka: „Jeśli źle powiedziałem, udowodnij to. Jeśli zaś dobrze, to dlaczego mnie bijesz?” – dodał.

Naziści i komuniści

Hierarcha przestrzega również przed instrumentalnym traktowaniem chrześcijaństwa przez osoby LGBT. – Każdy normalny człowiek – zakładam, że większość z nich również przynależy do kultury, do kraju, są też katolikami, są ochrzczeni – powinien być wdzięczny za to, co Chrystus uczynił dla nas swoim cierpieniem na krzyżu. I za to, że umożliwił nam również wspólne życie w pokoju i wzajemnym szacunku – stwierdził.

– A jeśli mamy różne opinie, możemy wymienić te opinie i powiedzieć: „mamy różne stanowiska”. Ale to nie może oznaczać, że tutaj, w chrześcijaństwie, w Chrystusie, walczy się w taki sposób, jak – historycznie patrząc – czynili to naziści i komuniści – dodał.

Czytaj także:

Trwa narada kierownictwa PiSCzytaj także:

Ile szkół pracuje zdalnie? MEN odpowiada