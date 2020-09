Rzecznik PiS: Dzisiaj ostateczny skład rządu

"Jutro posiedzenie Rady koalicji, która omówi i zatwierdzi ostateczny skład rządu po rekonstrukcji" – poinformowała Czerwińska wczoraj wieczorem.

Wczoraj około godz. 18 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczęło się spotkanie kierownictwa partii rządzącej. Na miejscu pojawili się m. in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Piotr Gliński, wicepremier Jacek Sasin, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wiceszef PiS Antoni Macierewicz oraz byli marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Rozmowy dotyczyły ustalenia szczegółowego harmonogramu rekonstrukcji rządu, a także potwierdzenia decyzji dotyczących zmian w gabinecie Mateusza Morawieckiego.

Nadchodzą duże zmiany

W ramach porozumienia koalicyjnego Solidarna Polska uzyska 10 wiceministrów, z kolei lost tzw. piątki dla zwierząt jest już przesądzony – donosi portal wpolityce.pl. Tym co ma nadal dzielić koalicjantów jest tzw. ustawa covidowa.

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej nową umowę koalicyjną, co zakończyło spór w obozie rządzącym. – Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski – mówił prezes PiS.

Z informacji, do jakich dotarł portal wpolityce.pl, wynika że sprawa "piątki dla zwierząt" jest już przesądzona. "Z obu stron słyszymy też, że jest potrzeba zamknięcia ostatecznych negocjacji jeszcze w tym tygodniu" – czytamy.

W negocjacjach został jeszcze jeden punkt, który budzi emocje – tzw. ustawa covidowa (przez opozycję określana mianem "bezkarnościowej". Obie strony przekonują, że ustawa jest bardzo trudnym punktem negocjacyjnym Zjednoczonej Prawicy – podkreśla portal.

"Pierwsza wersja projektu tej ustawy nie wejdzie w życie i to jest bardzo dobra wiadomość. Nie możemy jednak blokować wprowadzenia innych zapisów, które byłyby dla nas akceptowalne. Chcemy tu porozumienia i konsensusu. To kluczowy tydzień dla koalicji" – stwierdził jeden z polityków Solidarnej Polski.

Z informacji portalu wynika, że nie wchodzi w grę scenariusz, w którym PiS wycofa się z ustawy. Przeciwko takim działaniom stanowczo protestuje otoczenie premiera.

Wpolityce.pl zapewnia, że obie strony dążą do kompromisu i w niedługim czasie powinniśmy uzyskać informacje o zakończeniu negocjacji.

