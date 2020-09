Kaleta: Serial "Bruksela grilluje Polskę" doczekał się nowego odcinka

Jak ustaliło RMF FM, KE opublikuje dzisiaj raporty nt. przestrzegania zasad państwa prawa we wszystkich 27 krajach UE. Ten mechanizm ma pokazać, że wobec wszystkich krajów obowiązują takie same standardy i metodologia. Komisja zajmuje się czterema obszarami. Są to: "system wymiaru sprawiedliwości", "ramy antykorupcyjne", "pluralizm mediów" i "inne kwestie instytucjonalne". Według informacji RM FM, we wszystkich czterech dziedzinach Polska wypada fatalnie.

"Bruksela grilluje Polskę"

"Serial »Bruksela grilluje Polskę« doczekał się nowego odcinka. Komisja Europejska sporządziła raport, który ma dowodzić, że Polska to już niemal dyktatura. Komisja Europejska naruszając traktaty wraz z krajami starej Unii bezceremonialnie traktuje Polskę jak swoją kolonię" – komentuje doniesienia o raporcie wiceminister sprawiedliwości.

Jak wymienia Kaleta, raport opiera się na czterech filarach, w których wykazano rzekome problemy Polski z praworządnością. Pierwszy filarem jest sądownictwo.

„Zarzuty Komisji Europejskiej oscylują głównie wokół zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz przez zreformowaną KRS sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zarzuca się Polsce upolitycznienie KRS. Raport oczywiście nie wskazuje, że sędziowie cały czas stanowią większość w tym organie oraz, że polska KRS jest aktualnie skonstruowana analogicznie do hiszpańskiej. Oczywiście Komisji Europejskiej nie razi niemiecki model sądownictwa, w którym to ministrowie sprawiedliwości mają decydujący wpływ na proces nominacji sędziowskich, a zatem czynnik polityczny ma o wiele silniejszy wpływ. Tam można, w Polsce nie?” – analizuje polityk.

Kaleta pisze także o drugim filarze dotyczącym zwalczania korupcji, w którym – zdaniem polityka – "Komisja Europejska popłynęła". „Stwierdza, że CBA nie jest wystarczająco niezależne. Oczywiście kiedy Donald Tusk wyrzucał Mariusza Kamińskiego z CBA, Komisję Europejską to nie obchodziło. Obchodzić zaczyna kiedy przyboczny Tuska Sławomir Nowak napotyka gigantyczne problemy z prawem. Prokuratura (jej zreformowaną organizację KE również krytykuje) z CBA ujawniają kolejne zarzuty dotyczące siatki korupcyjnej, którą organizował Nowak w rządzie Tuska, a następnie na Ukrainie. Komisja Europejska zdaje się iść ręka w rękę z PO z hasłem »zlikwidujemy CBA«. Zero zdziwień" – pisze wiceminister sprawiedliwości.

Kaleta wspomina także o kwestii środowisk LGBT, których sytuację określa jako „największy obszar trosk Brukseli”.

„Przyjmując traktaty i wstępując do UE wszystkie kraje członkowskie zobowiązały się do solidarnej współpracy, szanowania swoich narodowych i konstytucyjnych odmienności, a organy unijne miały działać z zachowaniem neutralności” – podkreśla dalej polityk.

„Dzisiaj widzimy, że wobec Polski te zobowiązania są łamane. Niemcy dyktują rozporządzenie, które wbrew traktatom ma pozwolić oczerniać państwa, które z Niemcami czy Brukselą się nie zgadzają i nazywać je »niepraworządnymi« i pozbawiać należnych środków za korzystania z polskiego rynku przez zagraniczne koncerny. Wszelkie raporty mają tylko wywierać na nas presję byśmy ulegli i zgodzili się na ten dyktat” – dodaje Kaleta.

Polityk stwierdza też, że Polska jest największym państwem unijnym, które ma rząd broniący tradycyjnych wartości „przed nawałą lewicowej ideologii mającej zburzyć rodzinę oraz związki ludzi z wiarą w Boga”.

„Bruksela jak dobrze wiemy została zdominowana przez ludzi walczących z naszymi wartościami, więc są dodatkowo zmotywowani by wbrew demokracji i prawu wymusić na nas posłuszeństwo. Srogo się pomylą” – dodaje Kaleta.

