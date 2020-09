Miażdżący dla Polski raport KE nt. praworządności

Jak ustaliło RMF FM, KE opublikuje dzisiaj raporty nt. przestrzegania zasad państwa prawa we wszystkich 27 krajach UE. Ten mechanizm ma pokazać, że wobec wszystkich krajów obowiązują takie same standardy i metodologia. Komisja zajmuje się czterema obszarami. Są to: "system wymiaru sprawiedliwości", "ramy antykorupcyjne", "pluralizm mediów" i "inne kwestie instytucjonalne".

Według informacji RM FM, we wszystkich czterech dziedzinach Polska wypada fatalnie.

Komisja Europejska miała wyrazić wątpliwości co do niezawisłości sędziów po reformie sądownictwa prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Co ciekawe, KE uważa też, że "istnieją obawy co do niezależności głównych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji, w szczególności podporządkowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego władzy wykonawczej", a także źle ocenia połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Poruszone również zostało zagadnienie publicznych, które, w opinii KE, podlegają wpływom politycznym. Komisja ostrzega przy tym przed ustawą o dekoncentracji mediów zagranicznych.

Zarzucono Polsce także brak konsultacji społecznych oraz złe podejście do środowisk LGBT.

