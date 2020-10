Brakuje szczepionek na grypę. Jest komentarz ministerstwa

Wiceminister był pytany o dostępność szczepionek przeciwko grypie oraz o informację, że 500 tys. z nich jest w rezerwie, a także, co to znaczy, że są one w rezerwie, dla kogo są przeznaczone.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że liczba dostępnych w Polsce szczepionek przeciw grypie przekroczy 2,5 mln. Minister zdrowia informował też wcześniej, że w porozumieniu z Agencją Rezerw Materiałowych udało się przeprowadzić bardzo szybkie postępowanie i można liczyć na kolejne dostawy szczepionek. – Są one powyżej 0,5 mln – powiedział Niedzielski.

– Mówimy o szczepionkach przeciwko grypie. To jest te 2,5 mln, które będą dostępne w refundacji, ale także dla osób, które będą chciały je kupić w aptece. To, co w tej chwili skupuje Agencja Rezerw Materiałowych, to dodatkowa pula, która będzie także przeznaczona dla Polaków, więc to nie będzie jakaś rezerwa, która będzie trzymana w Agencji Rezerw Materiałowych, tylko ona będzie udostępniona dla Polaków. Myślę, że tych szczepionek nie powinno zabraknąć – powiedział wiceminister zdrowia.

Na 50-procentową refundację szczepionki przeciw grypie mogą liczyć osoby w wieku 65-74 lata, osoby w wieku 18-64 z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży i dzieci od 2 do 5 lat.

Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej, dla pozostałych będą szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, w pełnej odpłatności.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundował szczepienia personelowi medycznemu w placówkach mających z nim umowę.

Eksperci podnoszą, że szczepienie się przeciw grypie jest szczególnie istotne w sezonie 2020/2021, bo zbiega się on z pandemią COVID-19. Szczepionki przeciw koronawirusowi na rynku jeszcze nie ma.

