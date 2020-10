Biedroń: Czarnek jest ojcem Rydzykiem w garniturze

– SLD i Wiosna tworzą nową partię polityczną, więc przestanie funkcjonować i SLD, i Wiosna. Będziemy dwoma frakcjami w jednej centrolewicowej partii. Wierzę głęboko, po doświadczeniach różnych: dobrych i złych, bo też mam oczywiście złe doświadczenia, wierzę, że lewica zawsze wygrywa, kiedy idzie zjednoczona. Przegrywa, kiedy idzie podzielona. To nie jest tylko w interesie lewicy. Dzisiaj potrzebne jest sumienie III Rzeczpospolitej, ale też być może potrzebne jest marzenie V Rzeczpospolitej, budowy państwa w inny sposób niż budowała je w ostatnich latach radykalna prawica, a wcześniej neoliberałowie” – mówił Biedroń w rozmowie z Jackiem Żakowskim.

"Szansa dla Dudy"

Dwa dni temu podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki zaprezentował nazwiska nowych ministrów. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w rządzie po rekonstrukcji pojawi się w randze wicepremiera prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jako wicepremier do gabinetu Mateusza Morawieckiego powróci Jarosław Gowin. Lider Porozumienia będzie kierował pracami nowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W resorcie rolnictwa Jana Ardanowskiego zastąpi poseł Grzegorz Puda, Ministerstwo Edukacji i Nauki obejmie Przemysław Czarnek, a ministerem, członkiem Rady Ministrów będzie Michał Cieślak z Porozumienia.

Największe emocje - oprócz wejścia do rządu Jarosława Kaczyńskiego - budzi nominacja dla posła Przemysława Czarnka. Jego przeciwnicy przywołują jego wypowiedzi na temat LGBT. Do tych wydarzeń odniósł się również lider Wiosny.

– To jest dobry moment dla prezydenta Dudy się zrehabilitować, żeby pokazać, że jednak gdzieś popełnił błąd, a każdy z nas popełnia błędy, a jest to błąd, który chyba uderza najgłębiej. Pamiętam matki stojące przed Pałacem Prezydenckim i ich przeszywający apel o los ich dzieci, co te dzieci spotyka i może spotkać. Jeżeli to nie trafiło do serca prezydenta Dudy, to niech trafi głos, który apeluje, żeby naszymi dziećmi, dziećmi w Polsce nie zajmował się ktoś taki jak pan Czarnek, który słynie z bycia najbardziej radykalną twarzą homofobicznej, populistycznej, ksenofobicznej prawicy. Czarnek jest ojcem Rydzykiem, tylko że w garniturze – mówił w TOK FM europoseł Robert Biedroń.

Czytaj także:

Prezydencki minister o Mosbacher: Jeżeli ambasador wkracza w dziedziny ideologiczne...

Czytaj także:

Hołownia: Odchłań, pustka, mrok i ciemność