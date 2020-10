Mosbacher tłumaczyła się z krytycznych słów o Polsce. "Emocjonalna rozmowa"

W wywiadzie udzielonym portalowi wp.pl Mosbacher stwierdza, że Polska posiada na Zachodzie reputację kraju "nieprzyjaznego mniejszościom seksualnym", co z kolei przekłada się niekorzystne na decyzje inwestycyjne oraz ma wpływ na "sprawy militarne". Polityk podkreśliła, że kwestia LGBT łączy w USA większość polityków (np. zarówno Donalda Trumpa i Joe Bidena).

– Musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii. Mówię o postępie, który się dokonuje bez względu na wszystko. Używanie tego typu retoryki wobec mniejszości seksualnych jedynie wyobcowuje Polskę – stwierdziła podczas rozmowy z Marcinem Makowskim.

Wywiad ukazał się na portalu we wtorek (29 września) rano. Jak ustaliła "Wirtualna Polska" słowa Mosbacher wywołały duże reperkusje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Szef tego resortu Zbigniew Rau w odpowiedzi na tezy Mosbacher przełożył na inny termin zaplanowane wcześniej na 29 września spotkanie z ambasador. Co więcej, w czwartek 1 października doszło do rozmowy między dyplomatą a wiceministrem SZ Marcinem Przydaczem. Oba zdarzenia były czytelnym sygnałem, że Polska nie akceptuje słów ambasador Stanów Zjednoczonych.

– Po wywiadzie, z którego dowiedzieliśmy się o możliwych konsekwencjach biznesowych i militarnych w stosunku do Polski, musieliśmy jakoś zareagować. Chodziło o uzyskanie wyjaśnień, jak pani ambasador uzasadnia swoje stanowisko odnośnie do traktowania mniejszości seksualnych w naszym kraju. Tutaj nie mogą istnieć między sojusznikami jakiekolwiek niedomówienia – stwierdził informator "WP".

Jak donosi portal, rozmowa między Mosbacher a Przydaczem, choć emocjonalna, zakończyła się konstruktywnymi ustaleniami i złagodzeniem sporu.

Niepokojące wieści z Krakowa. W szpitalu nie ma już łóżek dla chorych na COVID-19

