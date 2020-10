Komorowski o decyzji Kaczyńskiego: To rozwiązanie dziwaczne

Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki zaprezentował nazwiska polityków, którzy wejdą w skład jego rządu po rekonstrukcji. Jest mniej resortów, ale najistotniejsza zmiana to wejście do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w roli wicepremiera. – Nowa struktura rządu ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji – tłumaczył szef rządu.

Do tych zmian odniósł się były prezydent Bronisław Komorowski podczas rozmowy z RMF FM. Jego zdaniem wejście Kaczyńskiego do rządu to "rozwiązanie dziwaczne".

– Wicepremier Kaczyński będzie w rządzie podwładnym Mateusza Morawieckiego, a jednocześnie będzie jego przełożonym po linii partyjnej. To niezdrowa sytuacja, według mnie chyba jednak owocująca w przyszłości kolejnymi napięciami – stwierdził były prezydent.

Czytaj także:

Andrzej Duda podjął decyzję. Jest data zaprzysiężenia nowego rządu

Czytaj także:

"Sasinowi znów się po...ło". Żenujące "żarty" polityka Konfederacji