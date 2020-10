Rekord zakażeń w Polsce. Sikorski oskarża rząd

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3003 nowych przypadkach koronawirusa i śmierci kolejnych 75 osób. To rekordowa liczba zakażeń i zgonów od początku epidemii w Polsce.

– Wiemy, że od marca zdrowie Polaków nie było pierwszym priorytetem rządzących. Pierwszym priorytetem rządzących było utrzymanie władzy, wygranie wyborów prezydenckich – mówił w TVN24 Sikorski.

Jego zdaniem można było wprowadzić stan klęski żywiołowej. – Konstytucja dokładnie to przewiduje, tylko to by oznaczało odsunięcie wyborów w czasie. Cała energia rządu była skierowana na wybory najpierw kopertowe, potem zwykłe, a nie na walkę z pandemią – przekonywał.

"Papież trzyma fason"

Były minister odniósł się także do słów papieża Franciszka, który oświadczył, że szczepionka przeciwko koronawirusowi powinna być "dziedzictwem całej ludzkości”, a nie własnością jednej firmy lub grupy państw.

– Papież Franciszek jest drogowskazem także na tle tego, co się dzieje w Kościele, także w polskim Kościele, a papież trzyma fason prawdziwego chrześcijaństwa – ocenił Sikorski.

Zauważył, że "prezydent Duda był w Waszyngtonie przed wyborami, przywiózł zapewnienie, że Stany Zjednoczone, jeśli szczepionka pojawi się tam, podzielą się z Polską w pierwszej kolejności". – Trzymam za słowo – dodał.

