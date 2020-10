Mucha: To jest wyzwanie postawione przed całym społeczeństwem

– To jest wyzwanie, które jest postawione przed całym społeczeństwem, żeby stosować się do tych zasad, które zostały określone przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i żebyśmy zachowywali się w tej sytuacji odpowiedzialnie, bo od stosowania się do tych reguł zależy stopień rozszerzenia się koronawirusa w Polsce – tłumaczy Paweł Mucha w programie "Tłit" w WP.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zaznacza, że celem wprowadzenia restrykcji jest ochrona osób starszych i tych, które mają choroby współistniejące: – Chcemy, aby tych nowych przypadków zakażeń było jak najmniej. Mamy doświadczenie europejskie i światowe. Tam, gdzie podejmuje się działania zdecydowane, a społeczeństwo stosuje się do tych zaleceń, to widać bardzo wymierne efekty.

Niedzielski: Zmieniamy strategię walki z epidemią

– Zmieniamy naszą strategię postępowania z infrastrukturą szpitalną. Zapewniamy więcej łóżek i respiratorów, a także będziemy pracować nad tym, aby zwiększyć liczbę personelu zajmującego się pacjentami covidowymi – poinformował szef MZ.

Niedzielski zapowiedział, że w sobotę, 10 października, zacznie obowiązywać kolejne rozporządzenie dotyczące nowego sposobu podejścia do stref czerwonych i żółtych obowiązujących na terenie naszego kraju w związku z epidemią koronawirusa. Przypomniał m.in., że lokale gastronomiczne będą czynne do godz. 22:00, liczba uczestników imprez okolicznościowych zmniejszy się do 75 i zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Co więcej, w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie i będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentami z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego – zapowiedział minister zdrowia.

