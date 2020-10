Wpadka Trzaskowskiego. Wręczył tenisistce list gratulacyjny z błędem

Iga Świątek wygrała turniej French Open i jako pierwsza w historii Polka zdobyła wielkoszlemowy tytuł w singlu. 19-letnia tenisistka pokonała w Paryżu rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. Po powrocie do kraju, sportsmenka spotkała się z prezydentem Warszawy. Iga Świątek przez lata była związana z klubem Legia Warszawa, pochodzi z podwarszawskiego Raszyna.

Spotkaniem Trzaskowski pochwalił się w mediach społecznościowych. Tenisistka otrzymała od prezydenta Warszawy m. in. list gratulacyjny. Nie obyło się jednak bez wpadki. Chodzi o błąd ortograficzny, jaki popełniono w nazwisku Świątek. Zamiast do "Pani Igi Świątek", list został skierowany do "Pani Igi Światek". Błąd nie umknął uważnym internautom.

