"Obrona jednego stołka". Poseł PSL: Trzeba wskazywać jako winnego PO

Poseł PSL pytany był o konflikt, jaki zarysował się w Senacie poprzez głosowanie nad tzw. Piątką dla zwierząt. Kiedy zdecydowano o tym, że ustawa nie zostanie odrzucona, politycy PSL ruszyli z ostrą krytyką Koalicji Obywatelskiej.

Zgorzelski zarzucił Platformie Obywatelskiej paktu senackiego, który - jak mówił - "miał szansę być wspólnotą celów ideowych, programowych i wartości". – A wszystko zostało podeptane i jest tylko wspólnotą obrony jednego stołka. Mówię to bardziej instytucjonalnie, bo Tomasz Grodzki dba o to, by relacje były zachowane – podkreślił. Jak dodał, polityka uprawiana na podstawie badań, sondaży, Facebooka „prowadzi PO do odtwórczego prowadzenia polityki, a nie wybiegania w przyszłość, czy stawiania się w sprawach oczywistych”.

– Ta ustawa od samego początku była źle prowadzona. To swoiste embargo na własne produkty. Nie znam takiego drugiego kraju, który by nakładał embargo na własne produkty. To wszystko było dla nas absurdalne, podszyte emocją. Zaufanie zostało podważone i myślę, że trzeba wskazywać jako winnego PO, która doprowadziła do rozpadu większości. Senatorowie PSL powinni być teraz roztropnym centrum, które będzie popierało dobre projekty, a głosowało przeciw złym, ponieważ senatorowie PSL nie są od tego, by poprawiać dobre samopoczucie senatorów PO – mówił dalej. Zgorzelski oświadczył, że etap automatyzmu w stanowieniu prawa w Senacie definitywnie się zakończył. – Senatorowie PSL nie będą głosowali z góry za projektami byłych już naszych koalicjantów. Będą się im mocno przyglądali i głosowali zgodnie z sumieniem” – dodał.