Tysiące osób ukaranych za brak maseczki

Policjant przekazał, że sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa od chwili jego wprowadzenia w sumie funkcjonariusze pouczyli ponad 198,5 tys. osób, w ponad 59 tys. przypadków ukarali je mandatem karnym, a w ponad 15 tys. przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Dodał, że od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policja 20,1 mln razy sprawdzała też osoby skierowane na kwarantannę.

– Ostatniej doby sprawdziliśmy aż ponad 270 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w ok. 880 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych – podał insp. Mariusz Ciarka.

Przypomniał, że Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny na osoby uchylające się od obowiązku kwarantanny może nałożyć zgodnie z ustawą z 2008 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi karę pieniężna do kwoty 30 tys. zł.

Rzecznik KGP przekazał też najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem wśród policjantów. Wynika z nich, że od początku działań zakażonych nim zostało ok. 2214 policjantów oraz 264 pracowników policji, a wyzdrowiało 870 policjantów oraz 115 pracowników policji. Na kwarantannie przebywa obecnie ok. 2160 funkcjonariuszy, a ponad 11280 policjantów ją zakończyło.

– Te liczby pokazują, że wirus nie omija mundurowych, mimo zachowywanych środków ostrożności. Liczba zarażonych z dnia na dzień jest większa – przekazał insp. Mariusz Ciarka.

Podał także, że ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 3360 środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji przeprowadzili już ponad 161 tys. kontroli.

– Od początku działań skontrolowano również ok. 277,7 tys. placówek handlowych oraz ok. 2,7 tys. miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki. Skontrolowano również ok. 9,7 tys. miejsc organizacji wesel – podkreślił rzecznik KGP.

Czytaj także:

Szef MON na kwarantannieCzytaj także:

"Widzę w ludziach strach". Prof. Kuna alarmuje: Spójrzcie, przecież właśnie to się dzieje!