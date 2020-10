PAP i GovTech Polska zapraszają do konkursu #FakeHunter Challenge

O tym, jak ważna jest walka z fake newsami pokazał czas pandemii koronawirusa, kiedy w sieci zaczęły pojawiać się fałszywe informacje i teorie spiskowe, próbujące udowadniać, że np. noszenie maseczek jest groźne dla zdrowia, a chorobę COVID-19 wywołuje technologia 5G. Organizatorzy konkursu chcą, by podstawą do wyrabiania sobie opinii przez odbiorców, były rzetelne informacje.

Konkurs #FakeHunter Challenge skierowany jest do wszystkich użytkowników Internetu posługujących się językiem polskim lub angielskim, bez względu na wiek. W ciągu trzech dni zarejestrowane zespoły, liczące do 5 osób, za pomocą m.in. specjalnej aplikacji, będą mogły zgłaszać fake newsy, tworzyć raporty fact checkingowe i podawać źródła nieprawdziwych informacji.

– Infodemia związana z COVID-19 podniosła problem manipulacji i kłamstw w sieci do jednego z kluczowych globalnych wyzwań. To jak sobie z nim radzimy ma dziś wpływ na zdrowie i życie wielu ludzi. Podczas Fakehunter Challenge chcemy zaproponować najskuteczniejsze sposoby zapobiegania, diagnozowania i neutralizowania fałszywych informacji. W atrakcyjnej, czasami lekkiej formie, chcemy rozbudować sieć obywatelską zajmującą się walką z fake newsami. Dlatego przez trzy dni będziemy starali się naświetlić to zjawisko z każdej możliwej strony. Wiemy przecież, że po to, by skutecznie zwalczać kłamstwa i manipulacje, musimy wcześniej dobrze zrozumieć ich charakter – tłumaczy Wojciech Surmacz, prezes PAP.

– Każdy może stać się ofiarą dezinformacji, dlatego tak ważne jest byśmy wszyscy włączyli się w jej zwalczanie. Zapraszam wszystkich internautów, do sprawdzenia swojej spostrzegawczości i umiejętności weryfikacji faktów. Na najlepszych czekają nagrody, a na każdego - dobra zabawa jednocześnie przysługująca się społeczeństwu – zachęca pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska.

Konkurs składa się z 4 konkurencji: pierwsza to polowanie na fake newsy ("Fake news hunt"). W tej konkurencji punktowana jest liczba wprowadzonych do systemu FakeHuntera zgłoszeń z obszaru przewidzianych w konkursie kategorii tematycznych, które jury uzna za możliwe do zweryfikowania.

"Fakehunter challenge" – ta konkurencja to połączenie polowania na fejki z przeprowadzaną przez uczestników konkursu weryfikacją zgłoszeń, wydawaniem werdyktów i przygotowaniem raportów fact checkingowych zgodnie z regułami systemu #FakeHunter.

Kolejna konkurencja to "Popraw FakeHuntera", gdzie uczestnicy, zgodnie z „Polityką korekt”, mogą weryfikować już opublikowane raporty w serwisie #FakeHunter od początku jego istnienia i przedstawić alternatywne werdykty i źródła.

Ostatnia konkurencja to "Znajdź prawdziwe źródło fake newsa", która polega na wyśledzeniu, pierwotnego, rzeczywistego źródła fałszywej informacji, zweryfikowanej jako fake news w serwisie #FakeHunter, lub przez jury oraz przedstawienia dowodów i materiałów o tym świadczących.

#FakeHunter Challenge odbędzie się w dniach 13 - 15 listopada w ramach planowanej na cały listopad imprezy GovTech Festiwal, której celem jest szerzenie wiedzy i zainteresowania cyfryzacją, nowoczesnymi technologiami i innowacjami.

O zwycięstwie w konkursie zadecyduje punktacja przyznawana przez jury. Do wygrania super nagrody - zachęcają organizatorzy.