Rewolucja w ZUS. Ruszają e-wizyty

Od poniedziałku w siedmiu oddziałach ZUS można zarezerwować wizytę w dogodnym dla siebie terminie. Od 4 listopada e-wizyta będzie dostępna we wszystkich oddziałach ZUS.

Wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. Podczas e-wizyty eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na e-wizytę można umówić się w dni robocze godzinach 9.00-14.30.

Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W listopadzie usługa będzie dostępna we wszystkich oddziałach. Aby zarezerwować wizytę w dogodnym terminie, należy wejść na link do umówienia e-wizyty, który znajduje na stronie www.zus.pl.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

Czytaj także:

Nie tylko Warszawa? WP: Kolejny szpital polowy może powstać we WrocławiuCzytaj także:

Czy Duda znów pokonałby Trzaskowskiego? Ciekawe wyniki sondażu