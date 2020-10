Krauze szydził z Giertycha? Zaskakujące doniesienia "SE"

W czwartek w godzinach popołudniowych CBA weszło do domu Romana Giertycha. O zdarzeniu poinformowała córka mecenasa, Maria Giertych. Zatrzymano też biznesmena, Ryszarda Krauzego. W piątek podejrzani usłyszeli zrzuty dotyczące wyprowadzenia i przywłaszczenia ok. 92 mln zł ze spółki deweloperskiej Polnord. Grozi im do 10 lat więzienia.

Podczas przeszukania w willi adwokat zasłabł. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Został wyniesiony nieprzytomny z domu na noszach do karetki. Ostatecznie Giertych trafił do szpitala.

Na temat zdrowia mecenasa toczyła się ożywiona dyskusja i panowały sprzeczne opinie. "W związku z doniesieniami medialnymi informuję, że stan zdrowia zatrzymanego przez @CBAgovPLRomana G. jest dobry. " – napisał Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych. Informacjom tym zaprzeczała jednak żona prawnika Barbara Giertych. "Wbrew temu co twierdzi Stanisław Żaryn, ja po rozmowie z lekarzami dowiedziałam się, że stan zdrowia Romana Giertycha jest poważny, zagrażający zdrowiu i życiu" – napisała na Twitterze w piątek żona zatrzymanego prawnika.

Zdaniem "Super Expressu" do sprawy omdlenia Giertycha miał się odnieść również Ryszard Krauze. "Panowie, nie będę udawał, że jestem chory, usiądę przed prokuratorem, niech robi, co do niego należy, a ja będę robił to, co do mnie należy" – takimi słowami miał zwrócić się do śledczych Ryszard Krauze tuż po swoim zatrzymaniu, relacjonuje dziennik.

Przypomnijmy, że ze sprawy drwił wcześniej m.in. wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. "Wchodzi Adam Bodnar, Roman Giertych przytomny, wchodzi obrońca nadal przytomny. Wchodzi prokurator – Roman Giertych traci świadomość. Nie z nami te numery” – napisał kilka dni temu na Twitterze.

