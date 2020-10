Dera: Prezydent podpisze tę ustawę

Prezydencki minister Andrzej Dera był we wtorek gościem programu Kwadrans Polityczny na antenie TVP1. Podczas rozmowy Dera został zapytany m.in. o to, jak prezydent Andrzej Duda ocenia projekt PiS zakładający zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. – Taka ustawa jest potrzebna. Jest to słuszny kierunek działania rządu – podkreślił.

Poinformował również, że prezydent podpisze tę ustawę, gdy po przejściu procesu legislacyjnego w parlamencie trafi do niego. – Proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent wszystkie ustawy, które dotyczyły COVID-19, podpisuje możliwie w jak najszybszym terminie, wiedząc o tym, że czas jest bardzo istotnym czynnikiem w walce z pandemią – zaznaczył.

We wtorek o godz. 10 zbiera się Sejm, który zajmie się m.in. projektem PiS zakładającym zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, jeśli popełnią nieumyślny błąd w opiece nad chorymi na COVID-19. Projekt zakłada też 200 proc. dodatku za walkę z COVID-19, 100 proc. wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków, a także możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy.

Posłowie we wtorek rozpatrzą też inne projekty dot. walki z COVID, w tym projekt Lewicy, który zakłada ustawowe uregulowanie obowiązku zakrywania przy pomocy np. maseczki ust i nosa w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czytaj także:

"Szambo" w komentarzach o kwarantannie Kaczyńskiego. Brudziński ostro: Duchowi synowie CybyCzytaj także:

W czwartek decyzje o obostrzeniach. "Można się spodziewać, że zostaną rozszerzone"Czytaj także:

Ludzie łamią covidowe zakazy, a sądy uchylają mandaty. "Rz": Prawo jest niejasne