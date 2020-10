MON wysyła żołnierzy do walki z epidemią. Co będą robić?

Żołnierze będą pobierali próbki do badań na obecność koronawirusa we wszystkich punktach w Polsce – poinformował we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że wojskowi mają do tego odpowiednie przeszkolenie.