Trzy lata więzienia za gwałt na 12-latce. Reaguje Ziobro

W toku śledztwa ustalono, że sprawca wykorzystał bliską relację łączącą go z rodzicami pokrzywdzonej 12-latki. Pod ich nieobecność odwiedził dziewczynkę i przełamując opór fizyczny oraz wypowiadając groźby, doprowadził ją do odbycia z nim stosunków seksualnych, a także do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym.

16 kwietnia 2019 roku roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał mężczyznę na karę 3 lat pozbawienia wolności, orzekając jednocześnie o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonej na okres 7 lat.

Prokuratura chciała 7 lat więzienia

Prokuratura Rejonowa w Wołowie uznała, że wyrok jest zbyt łagodny i złożyła apelację. Wniosła o wymierzenie kary 7 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów na okres 10 lat.

We wrześniu 2019 roku po rozpoznaniu apelacji Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zamienił zaskarżone orzeczenie, eliminując z opisu czynu, że oskarżony dopuścił się jego popełnienia przy użyciu groźby bezprawnej oraz określił zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Ziobro idzie do SN

Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się prokurator generalny, który złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego, zarzucając wyrokowi sądu odwoławczego "rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonemu za przypisaną mu zbrodnię".

Ziobro uważa, że wyrok "nie spełnia wymogów prewencji indywidualnej i ogólnej". "Sprawca działał z premedytacją, pod wpływem alkoholu i z niskich pobudek. Orzeczona przez sąd kara ukształtowana jest natomiast na poziomie minimalnego ustawowego zagrożenia pomimo dużego stopnia winy oskarżonego oraz bardzo wysokiego stopnia szkodliwości społecznej przypisanej mu zbrodni" – czytamy w komunikacie PK.

Minister sprawiedliwości domaga się uchylenia orzeczenia w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

